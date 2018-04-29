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Київська влада
продає парковки

Київська влада продає парковки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 07:30

Київська влада продає парковки

Пропонуємо до обговорення:
Перші два майданчики пустили з молотка за 360 тис. грн.

Дивися повний текст Київська влада продає парковки.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 07:30

О, я бы тоже парковочку на Олимпийском прикупил, где занимать очередь?
antey1969
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