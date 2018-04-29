Перші два майданчики пустили з молотка за 360 тис. грн.
Дивися повний текст Київська влада продає парковки.
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Додано: Чет 31 тра, 2018 07:30
Київська влада продає парковки
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Дивися повний текст Київська влада продає парковки.
Додано: Чет 31 тра, 2018 07:30
О, я бы тоже парковочку на Олимпийском прикупил, где занимать очередь?
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