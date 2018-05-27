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СБУ викрила конвертцентр, який відмивав гроші...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 31 тра, 2018 07:58
Пропонуємо до обговорення:
Як повідомили у СБУ, ділки надавали послуги з відмивання грошей і мінімізації податків комерційним структурам з Черкаської і Київської областей.
Дивися повний текст СБУ викрила конвертцентр, який відмивав гроші будівельних компаній і агробізнесу
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Додано: Чет 31 тра, 2018 07:58
Это хоть раз доходило до суда?
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Moimir
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