В Україні зараз йде масштабне оцінювання всього суддівського корпусу на відповідність займаним посадам.
Дивися повний текст У суддівській системі утворився серйозний дефіцит кадрів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 31 тра, 2018 08:01
У суддівській системі утворився серйозний дефіцит кадрів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У суддівській системі утворився серйозний дефіцит кадрів.
Додано: Чет 31 тра, 2018 08:01
хахаха, уточняю дефицит технический-специальный через конкурсы, "в судейской системе образовался дефицит "своих" кадров", на каждую из 2400 вакансий требуют откат на уровне 1000000грн ..... мр*зи
Зараз переглядають цей форум: antikkristall, Грйс-мэн і 16 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|