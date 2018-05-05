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У суддівській системі утворився
серйозний дефіцит кадрів

У суддівській системі утворився серйозний дефіцит кадрів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 08:01

У суддівській системі утворився серйозний дефіцит кадрів

Пропонуємо до обговорення:
В Україні зараз йде масштабне оцінювання всього суддівського корпусу на відповідність займаним посадам.

Дивися повний текст У суддівській системі утворився серйозний дефіцит кадрів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 08:01

хахаха, уточняю дефицит технический-специальный через конкурсы, "в судейской системе образовался дефицит "своих" кадров", на каждую из 2400 вакансий требуют откат на уровне 1000000грн ..... мр*зи
kentavr
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