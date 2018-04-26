Про це повідомив начальник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій.
Дивися повний текст Коли і де в Україні введуть "листи щастя" за порушення ПДР.
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Додано: Чет 31 тра, 2018 08:04
Коли і де в Україні введуть "листи щастя" за порушення ПДР
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Дивися повний текст Коли і де в Україні введуть "листи щастя" за порушення ПДР.
Додано: Чет 31 тра, 2018 08:04
Я думаю, что бедные люди, которые продали свои убогие жигули и москвичи бесшабашной молодежи скажут им большое спасибо к концу года. Плюс, интерестно куда будут штрафы отправляться евробляхам?!
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