Про це повідомив начальник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій.
Дивися повний текст Коли і де в Україні введуть "листи щастя" за порушення ПДР.
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Додано: Чет 31 тра, 2018 08:04
Коли і де в Україні введуть "листи щастя" за порушення ПДР
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коли і де в Україні введуть "листи щастя" за порушення ПДР.
Додано: Чет 31 тра, 2018 08:04
Я думаю, что бедные люди, которые продали свои убогие жигули и москвичи бесшабашной молодежи скажут им большое спасибо к концу года. Плюс, интерестно куда будут штрафы отправляться евробляхам?!
Додано: Чет 31 тра, 2018 08:15
очередной пшик, 200 или 300 точек видефиксации на всю страну - это ничего, не хочу вспоминать лишний раз соседа, но у них от 2000 до 3000 на область, не говоря уже о столице....
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Чет 31 тра, 2018 08:38
Це не вірна, або перекручена інформація бо лише по Києву вже встановлено та працює у тестовому режимі близько 6 тисяч камер, на 2018 рік по Києву планували встановити ще до 4 тисяч камер, до 2020 хочуть 100 000 камер... по Києву
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