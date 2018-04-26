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Коли і де в Україні введуть
"листи щастя" за порушення ПДР

Коли і де в Україні введуть "листи щастя" за порушення ПДР
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 08:04

Коли і де в Україні введуть "листи щастя" за порушення ПДР

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив начальник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій.

Дивися повний текст Коли і де в Україні введуть "листи щастя" за порушення ПДР.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 08:04

Я думаю, что бедные люди, которые продали свои убогие жигули и москвичи бесшабашной молодежи скажут им большое спасибо к концу года. Плюс, интерестно куда будут штрафы отправляться евробляхам?!
olegpm16
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 08:15

  olegpm16 написав:Я думаю, что бедные люди, которые продали свои убогие жигули и москвичи бесшабашной молодежи скажут им большое спасибо к концу года. Плюс, интерестно куда будут штрафы отправляться евробляхам?!


очередной пшик, 200 или 300 точек видефиксации на всю страну - это ничего, не хочу вспоминать лишний раз соседа, но у них от 2000 до 3000 на область, не говоря уже о столице....
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 08:38

  antikkristall написав: очередной пшик, 200 или 300 точек видефиксации на всю страну - это ничего, не хочу вспоминать лишний раз соседа, но у них от 2000 до 3000 на область, не говоря уже о столице....

Це не вірна, або перекручена інформація бо лише по Києву вже встановлено та працює у тестовому режимі близько 6 тисяч камер, на 2018 рік по Києву планували встановити ще до 4 тисяч камер, до 2020 хочуть 100 000 камер... по Києву
Всюдиносапхайчик
 
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