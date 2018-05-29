Про це повідомив начальник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій.
Дивися повний текст Коли і де в Україні введуть "листи щастя" за порушення ПДР.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 31 тра, 2018 08:04
Коли і де в Україні введуть "листи щастя" за порушення ПДР
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коли і де в Україні введуть "листи щастя" за порушення ПДР.
Додано: Чет 31 тра, 2018 08:04
Я думаю, что бедные люди, которые продали свои убогие жигули и москвичи бесшабашной молодежи скажут им большое спасибо к концу года. Плюс, интерестно куда будут штрафы отправляться евробляхам?!
Додано: Чет 31 тра, 2018 08:15
очередной пшик, 200 или 300 точек видефиксации на всю страну - это ничего, не хочу вспоминать лишний раз соседа, но у них от 2000 до 3000 на область, не говоря уже о столице....
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Чет 31 тра, 2018 08:38
Це не вірна, або перекручена інформація бо лише по Києву вже встановлено та працює у тестовому режимі близько 6 тисяч камер, на 2018 рік по Києву планували встановити ще до 4 тисяч камер, до 2020 хочуть 100 000 камер... по Києву
Додано: Чет 31 тра, 2018 10:03
И все же, куда будут отправляться письма счастья евробляхерам??? Польскому собственнику машины???
Додано: Чет 31 тра, 2018 10:13
в Гаагу непосредственно государству выдавшему последнюю регистрацию авто )
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Додано: Чет 31 тра, 2018 12:19
Додано: Чет 31 тра, 2018 15:00
Пусть после первого же письма отзывают доверенность и объявляют машину в розыск.
Евробляхерам штраф тому, кто ввез авто.
Додано: Чет 31 тра, 2018 15:00
то есть совсем не так как указанно в статье, хромает уровень подготовки кнопкодавов? и что делать с реальными водителями из соседних вышеозвученных стран? терзают сомнения, что на границе их не выпустят без оплаты штрафа.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Додано: Чет 31 тра, 2018 17:58
Не выпустить, при наложенном, но еще неоплаченном штрафе - не имеют права если сроки оплаты не нарушены. Человек может на штраф сейчас денег не имеет, а завтра все из дому исправно оплатит А вот отказаться впустить в Украину такого нерадивого водителя, с долгом по штрафу, в следующий раз - имеют право. Как потенциального нарушителя украинских законов.
Да и пока Конституцию никто не поменял все эти басни про письма - фуфло. КС помнится и отменил тогда все это дело, сославшись на то, что согласно Конституции у нас несет ответственность за нарушение исключительно лицо, его совершившее.
Типа того, как если бы у вас в квартире человека убили а вас за это посадили по причине того что она вам принадлежит.
Нет, они конечно могут и начать присылать - им плевать на законы не привыкать, но это до поры... да и чревато, в перспективе.
ИМХО, что как минимум, до выборов никто не решится ничего менять.
|