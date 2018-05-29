Коли і де в Україні введуть

Додано: Чет 31 тра, 2018 17:58

Slon_Nosov написав: myshapiton написав: olegpm16 написав: И все же, куда будут отправляться письма счастья евробляхерам??? Польскому собственнику машины??? И все же, куда будут отправляться письма счастья евробляхерам??? Польскому собственнику машины???

Евробляхерам будут присылать непосредственно тому, кто указан в доверенности. Тут была новость! Уже составили базу. Пока там нет старых корыт, но наполняют по ходу дела. Евробляхерам будут присылать непосредственно тому, кто указан в доверенности. Тут была новость! Уже составили базу. Пока там нет старых корыт, но наполняют по ходу дела.



то есть совсем не так как указанно в статье, хромает уровень подготовки кнопкодавов? и что делать с реальными водителями из соседних вышеозвученных стран? терзают сомнения, что на границе их не выпустят без оплаты штрафа. то есть совсем не так как указанно в статье, хромает уровень подготовки кнопкодавов? и что делать с реальными водителями из соседних вышеозвученных стран? терзают сомнения, что на границе их не выпустят без оплаты штрафа.

Не выпустить, при наложенном, но еще неоплаченном штрафе - не имеют права если сроки оплаты не нарушены. Человек может на штраф сейчас денег не имеет, а завтра все из дому исправно оплатитА вот отказаться впустить в Украину такого нерадивого водителя, с долгом по штрафу, в следующий раз - имеют право. Как потенциального нарушителя украинских законов.Да и пока Конституцию никто не поменял все эти басни про письма - фуфло. КС помнится и отменил тогда все это дело, сославшись на то, что согласно Конституции у нас несет ответственность за нарушение исключительно лицо, его совершившее.Типа того, как если бы у вас в квартире человека убили а вас за это посадили по причине того что она вам принадлежит.Нет, они конечно могут и начать присылать - им плевать на законы не привыкать, но это до поры... да и чревато, в перспективе.ИМХО, что как минимум, до выборов никто не решится ничего менять.