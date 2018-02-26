На території комплексу "Аркадія" в Одесі відкрилася перша станція туристичної поліції. Про це повідомила прес-служба відомства.
Дивися повний текст В Одесі з'явилася туристична поліція.
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Додано: Чет 31 тра, 2018 08:15
В Одесі з'явилася туристична поліція
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Одесі з'явилася туристична поліція.
Додано: Чет 31 тра, 2018 09:23
38 преступлений раскрыли за весь сезон?) Только за вечер столько происходит))
Если что, Одессит, увы знаю.
Додано: Чет 31 тра, 2018 09:39
Re: туристична
крымская полиция не справляется?
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