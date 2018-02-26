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В Одесі з'явилася
туристична поліція

В Одесі з'явилася туристична поліція
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 08:15

В Одесі з'явилася туристична поліція

Пропонуємо до обговорення:
На території комплексу "Аркадія" в Одесі відкрилася перша станція туристичної поліції. Про це повідомила прес-служба відомства.

Дивися повний текст В Одесі з'явилася туристична поліція.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 08:15

Дякуемо чо. Побольше давайе полиции побольше.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 09:23

38 преступлений раскрыли за весь сезон?) Только за вечер столько происходит))
Если что, Одессит, увы знаю.
magneet
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 09:39

Re: туристична

крымская полиция не справляется?
sal
 
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