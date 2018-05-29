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Київський ТРЦ "Республіка" не захотіли купувати навіть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 31 тра, 2018 08:43
Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні, 30 травня, в ході аукціону Фонд гарантування вкладів фізичних осіб не зміг продати права вимоги за кредитними договорами банку «Надра» з заставою майнових прав на недобудований ТРЦ «Республіка». Аукціон проводився за допомогою системи «ProZorro.Продажі», передає FinClub.
Дивися повний текст Київський ТРЦ "Республіка" не захотіли купувати навіть зі знижкою
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Додано: Чет 31 тра, 2018 08:43
неудачно выбрали время для продажи - зарплата только на следующей неделе, тогда и купят
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r_skrypnik
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