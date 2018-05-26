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Путін заявив, що готовий зберегти
транзит газу через Україну

Путін заявив, що готовий зберегти транзит газу через Україну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 09:27

Путін заявив, що готовий зберегти транзит газу через Україну

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив президент Росії.

Дивися повний текст Путін заявив, що готовий зберегти транзит газу через Україну.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 09:27

Так хочется услышать обещание жениться...

Они то готовы, вопрос - кому будет нужен газ? Уже договорились про болгарский поток через Турцию...
Получается, что украинская ГТС будет нужна только для внутреннего потребления... Даже интересно, что тогда про "реверс" и сотни дней без газа РФ, нам реформаторы рассказывать будут.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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