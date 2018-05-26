Про це заявив президент Росії.
Дивися повний текст Путін заявив, що готовий зберегти транзит газу через Україну.
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Додано: Чет 31 тра, 2018 09:27
Путін заявив, що готовий зберегти транзит газу через Україну
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Путін заявив, що готовий зберегти транзит газу через Україну.
Додано: Чет 31 тра, 2018 09:27
Так хочется услышать обещание жениться...
Они то готовы, вопрос - кому будет нужен газ? Уже договорились про болгарский поток через Турцию...
Получается, что украинская ГТС будет нужна только для внутреннего потребления... Даже интересно, что тогда про "реверс" и сотни дней без газа РФ, нам реформаторы рассказывать будут.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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