Путін заявив, що готовий зберегти транзит газу через Україну

Додано: Чет 31 тра, 2018 09:27

Они то готовы, вопрос - кому будет нужен газ? Уже договорились про болгарский поток через Турцию...

Получается, что украинская ГТС будет нужна только для внутреннего потребления... Даже интересно, что тогда про "реверс" и сотни дней без газа РФ, нам реформаторы рассказывать будут.

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.