Про це заявив президент Росії.
Дивися повний текст Путін заявив, що готовий зберегти транзит газу через Україну.
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Додано: Чет 31 тра, 2018 09:27
Путін заявив, що готовий зберегти транзит газу через Україну
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Путін заявив, що готовий зберегти транзит газу через Україну.
Додано: Чет 31 тра, 2018 09:52
Ну так чо прокачают в словакию или польшу а там уже и купят. Все как и сейчас. Хавают же.
Додано: Чет 31 тра, 2018 09:54
Нет, он действительно его сохранит, но в тех объемах, которые сделают ГТС Украины убыточным предприятием. И слово типа сдержит, и заставит нас самих отказаться от транзита. Даю 99% вероятности такой схемы
Додано: Чет 31 тра, 2018 10:35
России закрывать украинский транзит не выгодно. Пена скоро уйдет и все нормализуется.
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