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Путін заявив, що готовий зберегти
транзит газу через Україну

Путін заявив, що готовий зберегти транзит газу через Україну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 09:27

Путін заявив, що готовий зберегти транзит газу через Україну

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив президент Росії.

Дивися повний текст Путін заявив, що готовий зберегти транзит газу через Україну.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 09:52

  mister-svet написав:Они то готовы, вопрос - кому будет нужен газ? Уже договорились про болгарский поток через Турцию...
Получается, что украинская ГТС будет нужна только для внутреннего потребления... Даже интересно, что тогда про "реверс" и сотни дней без газа РФ, нам реформаторы рассказывать будут.

Ну так чо прокачают в словакию или польшу а там уже и купят. Все как и сейчас. Хавают же.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 09:54

  kivitv224 написав:Ага, сохранит... При цене транзита 2 копейки ! Поверить Пуйлу, это всё равно что самого себя н@еб@ть !!!

Нет, он действительно его сохранит, но в тех объемах, которые сделают ГТС Украины убыточным предприятием. И слово типа сдержит, и заставит нас самих отказаться от транзита. Даю 99% вероятности такой схемы
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 10:35

России закрывать украинский транзит не выгодно. Пена скоро уйдет и все нормализуется.
dvery1
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 10:55

Так он и Украину признает в международно признанных границах...
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