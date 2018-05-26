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Путін заявив, що готовий зберегти транзит газу через Україну
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Додано: Чет 31 тра, 2018 09:27
Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив президент Росії.
Дивися повний текст Путін заявив, що готовий зберегти транзит газу через Україну
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R2
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Додано: Чет 31 тра, 2018 09:52
mister-svet написав:
Они то готовы, вопрос - кому будет нужен газ? Уже договорились про болгарский поток через Турцию...
Получается, что украинская ГТС будет нужна только для внутреннего потребления... Даже интересно, что тогда про "реверс" и сотни дней без газа РФ, нам реформаторы рассказывать будут.
Ну так чо прокачают в словакию или польшу а там уже и купят. Все как и сейчас. Хавают же.
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Додано: Чет 31 тра, 2018 09:54
kivitv224 написав:
Ага, сохранит... При цене транзита 2 копейки ! Поверить Пуйлу, это всё равно что самого себя н@еб@ть !!!
Нет, он действительно его сохранит, но в тех объемах, которые сделают ГТС Украины убыточным предприятием. И слово типа сдержит, и заставит нас самих отказаться от транзита. Даю 99% вероятности такой схемы
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Додано: Чет 31 тра, 2018 10:35
России закрывать украинский транзит не выгодно. Пена скоро уйдет и все нормализуется.
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dvery1
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Додано: Чет 31 тра, 2018 10:55
Так он и Украину признает в международно признанных границах...
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Додано: Чет 31 тра, 2018 12:12
dvery1 написав:
России закрывать украинский транзит не выгодно. Пена скоро уйдет и все нормализуется.
Та и не говорите, СП2 и ТП строятся чисто из альтруизма
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