Путін заявив, що готовий зберегти транзит газу через Україну

Додано: Чет 31 тра, 2018 16:53

Сколько там прошло с тех пор, как Газпром пускал пузыри "мы их накажем, мы прекратим транзит газа через Украину"? Месяц?



Что-то зачастили они переобуваться.

Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...