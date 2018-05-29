Відповідне рішення Верховний Суд виніс 24 травня.
Дивися повний текст НБУ і "Приватбанк" остаточно програли справу ФК "Динамо" Суркіса.
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Додано: Чет 31 тра, 2018 09:56
НБУ і "Приватбанк" остаточно програли справу ФК "Динамо"...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ і "Приватбанк" остаточно програли справу ФК "Динамо" Суркіса.
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