RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
НБУ і "Приватбанк" остаточно
програли справу ФК "Динамо"...

НБУ і "Приватбанк" остаточно програли справу ФК "Динамо"...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 09:56

НБУ і "Приватбанк" остаточно програли справу ФК "Динамо"...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідне рішення Верховний Суд виніс 24 травня.

Дивися повний текст НБУ і "Приватбанк" остаточно програли справу ФК "Динамо" Суркіса.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82262
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 09:56

Хорошая новость для ДК!
Omega
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1350
З нами з: 18.07.07
Подякував: 3 раз.
Подякували: 199 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 10:35

слили
anton_gms
 
Повідомлень: 511
З нами з: 23.01.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: meninniksp і 22 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Київський ТРЦ "Республіка" не захотіли купувати навіть...
R2 » Чет 31 тра, 2018 08:43
1 43
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 тра, 2018 08:43
r_skrypnik
Приватбанк змінив юридичну адресу
R2 » Сер 30 тра, 2018 23:13
0 36
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 тра, 2018 23:13
dr_vtverd
Мета "Північного потоку-2" - знищити газотранспортну... 1, 2, 3
R2 » Вів 29 тра, 2018 21:22
21 1424
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 тра, 2018 22:30
Тракторист

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (56550)
31.05.2018 12:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.