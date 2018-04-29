Euromoney використовував оновлену методологію для цього опитування, що також могло вплинути на результати.
Дивися повний текст JPMorgan став найбільшим валютним трейдером.
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Додано: Чет 31 тра, 2018 10:21
JPMorgan став найбільшим валютним трейдером
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст JPMorgan став найбільшим валютним трейдером.
Додано: Чет 31 тра, 2018 10:21
Читай трейдером, подразумевай манипулятором и инсайдером, пользующимся инфой о сговоре центробанков.
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