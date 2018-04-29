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JPMorgan став найбільшим
валютним трейдером

JPMorgan став найбільшим валютним трейдером
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 10:21

JPMorgan став найбільшим валютним трейдером

Пропонуємо до обговорення:
Euromoney використовував оновлену методологію для цього опитування, що також могло вплинути на результати.

Дивися повний текст JPMorgan став найбільшим валютним трейдером.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 10:21

Читай трейдером, подразумевай манипулятором и инсайдером, пользующимся инфой о сговоре центробанков.
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