З 423 народними депутатами України та їх сім'ями пов'язано 2423 юридичні особи.
Дивися повний текст В середньому кожна з депутатських сімей володіє 6 компаніями (інфографіка).
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 31 тра, 2018 10:23
В середньому кожна з депутатських сімей володіє 6...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В середньому кожна з депутатських сімей володіє 6 компаніями (інфографіка).
Додано: Чет 31 тра, 2018 10:23
молодці!!)) "Дбають" про країну ...
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