З 423 народними депутатами України та їх сім'ями пов'язано 2423 юридичні особи.
Дивися повний текст В середньому кожна з депутатських сімей володіє 6 компаніями (інфографіка).
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 31 тра, 2018 10:23
В середньому кожна з депутатських сімей володіє 6...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В середньому кожна з депутатських сімей володіє 6 компаніями (інфографіка).
Додано: Чет 31 тра, 2018 10:23
молодці!!)) "Дбають" про країну ...
Не будь байдужим, ПІДТРИМАЙ:
https://petition.president.gov.ua/petition/44754 Та вислови думку: https://forum.finance.ua/topic215622.html
Додано: Чет 31 тра, 2018 11:46
Вот они- украинские работодатели-паны. Как же им комфортно среди всех этих новосозданных антикоррупционных картонных домиков
Додано: Чет 31 тра, 2018 11:50
ну так чего удивляться если и у гидранта есть "маленький" бизнес в слепом трасте. каков поп - таков и приход.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
Додано: Чет 31 тра, 2018 12:01
Коли ж їм "трудягам" займатись своїми прямими обов'язками?Тому і ходять на роботу 30 відсотків депутатів.
Додано: Чет 31 тра, 2018 13:39
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