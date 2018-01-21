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В середньому кожна з депутатських сімей володіє 6...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:17
deniska написав:
А ведь проблема решается элементарно - запретом на участие в госсакупках для депутатов и их семей.
А что, у них нет запасных аватаров?
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:49
Грйс-мэн написав: deniska написав:
А ведь проблема решается элементарно - запретом на участие в госсакупках для депутатов и их семей.
А что, у них нет запасных аватаров?
Думаю нет. Я бы например не доверил левому человеку под честное слово свою фирму.
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