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В середньому кожна з
депутатських сімей володіє 6...

В середньому кожна з депутатських сімей володіє 6...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:17

  deniska написав:А ведь проблема решается элементарно - запретом на участие в госсакупках для депутатов и их семей.

А что, у них нет запасных аватаров?
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:49

  Грйс-мэн написав:
  deniska написав:А ведь проблема решается элементарно - запретом на участие в госсакупках для депутатов и их семей.

А что, у них нет запасных аватаров?

Думаю нет. Я бы например не доверил левому человеку под честное слово свою фирму.
deniska
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