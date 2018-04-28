Зі свого боку Одеська обласна рада висловила готовність розглянути всі інвестиційні пропозиції.
Дивися повний текст Китайська компанія зацікавлена в будівництві технопарку і цементного заводу в Одеській області.
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Додано: Чет 31 тра, 2018 10:38
Китайська компанія зацікавлена в будівництві технопарку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Китайська компанія зацікавлена в будівництві технопарку і цементного заводу в Одеській області.
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