У разі смерті родича українці мають право отримати виплату його недоотриманої пенсії та допомогу на поховання.
Дивися повний текст Названо умови отримання пенсії померлих родичів.
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Додано: Чет 31 тра, 2018 10:47
Названо умови отримання пенсії померлих родичів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо умови отримання пенсії померлих родичів.
Додано: Чет 31 тра, 2018 10:47
А если причиной смерти послужила именно невыплата пенсии пенсионеру со стороны пенсионного фонда ? И пенсионер умер от голода или болезни, не имея возможности платить за еду и лечение ?
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