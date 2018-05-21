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Названо умови отримання
пенсії померлих родичів

Названо умови отримання пенсії померлих родичів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 10:47

Названо умови отримання пенсії померлих родичів

Пропонуємо до обговорення:
У разі смерті родича українці мають право отримати виплату його недоотриманої пенсії та допомогу на поховання.

Дивися повний текст Названо умови отримання пенсії померлих родичів.
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 10:47

А если причиной смерти послужила именно невыплата пенсии пенсионеру со стороны пенсионного фонда ? И пенсионер умер от голода или болезни, не имея возможности платить за еду и лечение ?
lwa
 
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