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НБУ вважає можливим вихід
України на зовнішній ринок...

НБУ вважає можливим вихід України на зовнішній ринок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 11:54

НБУ вважає можливим вихід України на зовнішній ринок...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України (НБУ) вважає можливим розміщення Міністерством фінансів єврооблігацій в разі подальшого зволікання у співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Дивися повний текст НБУ вважає можливим вихід України на зовнішній ринок позик без чергового траншу МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 11:54

опять МВФ виноват что у нас так все хреново... давайте Лагард на миротворце разместим, глядишь испугается...)))
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 12:00

  Cactus написав:опять МВФ виноват что у нас так все хреново... давайте Лагард на миротворце разместим, глядишь испугается...)))

Уряд розробляє план "Б" в разі,якщо не приймуть закон про антикорсуд і МВФ не дасть транш.Тільки виникає питання - а навіщо залучати на зовнішньому ринку під 7.ХХ%,якщо на внутрішньому можна запозичити під 5.ХХ%
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 12:08

  tea написав: Уряд розробляє план "Б" в разі,якщо не приймуть закон про антикорсуд і МВФ не дасть транш.Тільки виникає питання - а навіщо залучати на зовнішньому ринку під 7.ХХ%,якщо на внутрішньому можна запозичити під 5.ХХ%

В этом и в следующем году большие выплаты кредиторам. Если изъять на внутреннем рынке столько валюты - курс уйдет в космос, а задача - держать зубами до выборов, и проценты здесь уже дело десятое
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 12:18

  tea написав: Уряд розробляє план "Б" в разі,якщо не приймуть закон про антикорсуд і МВФ не дасть транш.Тільки виникає питання - а навіщо залучати на зовнішньому ринку під 7.ХХ%,якщо на внутрішньому можна запозичити під 5.ХХ%

да хоть план "Ё", зачем вообще делать такие заявления? У дурака, что на уме, то и на языке...
Cactus
 
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