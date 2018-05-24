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НБУ вважає можливим вихід України на зовнішній ринок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 31 тра, 2018 11:54
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України (НБУ) вважає можливим розміщення Міністерством фінансів єврооблігацій в разі подальшого зволікання у співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ).
Дивися повний текст НБУ вважає можливим вихід України на зовнішній ринок позик без чергового траншу МВФ
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Додано: Чет 31 тра, 2018 11:54
опять МВФ виноват что у нас так все хреново... давайте Лагард на миротворце разместим, глядишь испугается...)))
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Cactus
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Додано: Чет 31 тра, 2018 12:00
Cactus написав:
опять МВФ виноват что у нас так все хреново... давайте Лагард на миротворце разместим, глядишь испугается...)))
Уряд розробляє план "Б" в разі,якщо не приймуть закон про антикорсуд і МВФ не дасть транш.Тільки виникає питання - а навіщо залучати на зовнішньому ринку під 7.ХХ%,якщо на внутрішньому можна запозичити під 5.ХХ%
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tea
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Додано: Чет 31 тра, 2018 12:08
tea написав:
Уряд розробляє план "Б" в разі,якщо не приймуть закон про антикорсуд і МВФ не дасть транш.Тільки виникає питання - а навіщо залучати на зовнішньому ринку під 7.ХХ%,якщо на внутрішньому можна запозичити під 5.ХХ%
В этом и в следующем году большие выплаты кредиторам. Если изъять на внутреннем рынке столько валюты - курс уйдет в космос, а задача - держать зубами до выборов, и проценты здесь уже дело десятое
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antey1969
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Додано: Чет 31 тра, 2018 12:18
tea написав:
Уряд розробляє план "Б" в разі,якщо не приймуть закон про антикорсуд і МВФ не дасть транш.Тільки виникає питання - а навіщо залучати на зовнішньому ринку під 7.ХХ%,якщо на внутрішньому можна запозичити під 5.ХХ%
да хоть план "Ё", зачем вообще делать такие заявления? У дурака, что на уме, то и на языке...
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Cactus
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