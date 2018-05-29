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У ГПУ пояснили користь від "вбивства" Аркадія Бабченка
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Додано: Чет 31 тра, 2018 12:34
Пропонуємо до обговорення:
Завдяки інсценуванню вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка українським правоохоронцям вдалося зібрати дані про інші заплановані теракти.
Дивися повний текст У ГПУ пояснили користь від "вбивства" Аркадія Бабченка
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Додано: Чет 31 тра, 2018 12:34
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