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У ГПУ пояснили користь від
"вбивства" Аркадія Бабченка

У ГПУ пояснили користь від "вбивства" Аркадія Бабченка
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 12:34

У ГПУ пояснили користь від "вбивства" Аркадія Бабченка

Пропонуємо до обговорення:
Завдяки інсценуванню вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка українським правоохоронцям вдалося зібрати дані про інші заплановані теракти.

Дивися повний текст У ГПУ пояснили користь від "вбивства" Аркадія Бабченка.
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 12:34

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