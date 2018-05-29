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У ГПУ пояснили користь від "вбивства" Аркадія Бабченка
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Додано: Чет 31 тра, 2018 12:34
Пропонуємо до обговорення:
Завдяки інсценуванню вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка українським правоохоронцям вдалося зібрати дані про інші заплановані теракти.
Дивися повний текст У ГПУ пояснили користь від "вбивства" Аркадія Бабченка
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Додано: Чет 31 тра, 2018 12:34
Кто заказчик? крупная рыба?
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sal
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Додано: Чет 31 тра, 2018 12:54
sal написав:
Кто заказчик? крупная рыба?
Олег Попов.
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dvery1
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Додано: Чет 31 тра, 2018 12:55
А может Тарапунька и Штепсель.
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dvery1
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Додано: Чет 31 тра, 2018 12:57
Вы меня действительно любите, или это пиар?
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Додано: Чет 31 тра, 2018 13:11
"Операція" виглядає як цирковий піар.
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sena_2008atp
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Додано: Чет 31 тра, 2018 13:20
sena_2008atp написав:
"Операція" виглядає як цирковий піар.
Клоуны во власти.
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Додано: Чет 31 тра, 2018 14:26
воистину воскрес!
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sequence
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Додано: Чет 31 тра, 2018 14:57
sequence написав:
воистину воскрес
На долго ли?
Похоже, что власть сама придумывает себе задачи/перемоги и.. побеждает в них)
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sal
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