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У ГПУ пояснили користь від
"вбивства" Аркадія Бабченка

У ГПУ пояснили користь від "вбивства" Аркадія Бабченка
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 12:34

У ГПУ пояснили користь від "вбивства" Аркадія Бабченка

Пропонуємо до обговорення:
Завдяки інсценуванню вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка українським правоохоронцям вдалося зібрати дані про інші заплановані теракти.

Дивися повний текст У ГПУ пояснили користь від "вбивства" Аркадія Бабченка.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 12:34

Кто заказчик? крупная рыба?
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 13:11

"Операція" виглядає як цирковий піар.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 14:26

воистину воскрес!
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 14:57

Re: пояснили користь

  sequence написав:воистину воскрес

На долго ли?
Похоже, что власть сама придумывает себе задачи/перемоги и.. побеждает в них)
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 21:52

"во время второго транша оплаты за выполненное убийство"
Так ему же сразу 30 штук заплатили. СБУ сами опубликовали.
Какой второй транш? 100% предоплата.
Всего было 40 штук. 10 заказчику и 30 исполнителю. Или СБУ опять немного приврали?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 22:02

  cannabis_ua написав:"во время второго транша оплаты за выполненное убийство"
Так ему же сразу 30 штук заплатили. СБУ сами опубликовали.
Какой второй транш? 100% предоплата.
Всего было 40 штук. 10 заказчику и 30 исполнителю. Или СБУ опять немного приврали?


У СБУ там похоже массовая шизофрения - умер, не умер, убийца, не убийца, заказчик , не закзчик...

Алексей Цымбалюк действительно является "киллером" Аркадия Бабченко. Об этом, опровергая собственные слова, в четверг, 31 мая, заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Соответствующее сообщение она разместила на своей странице в Facebook.

"Сегодня ошибочно ввела в заблуждение общественность о роли Цимбалюка в спецоперации СБУ. Извиняюсь, он действительно является фигурантом дела. В запарке неверно трактовала ответ коллеги о том, что пока не стоит озвучивать фамилию в интересах следствия", - написала она.

Ранее, она заявляла, что участник АТО Алексей Цымбалюк не является "убийцей" журналиста Аркадия Бабченко.

"Это какой-то больной человек. Не распространяйте дешевых фейков. На заборе люди могут что угодно написать", - сказала Гитлянская.

Напомним, участник АТО Алексей Цымбалюк заявил, что он является "киллером"журналиста и не видит смысла "шифроваться".
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 22:29

  Shram написав:У СБУ там похоже массовая шизофрения - умер, не умер, убийца, не убийца, заказчик , не закзчик...

30 тысяч за убийство, 30 человек, 30 бутылок водки...
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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