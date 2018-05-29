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У ГПУ пояснили користь від "вбивства" Аркадія Бабченка
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Додано: Чет 31 тра, 2018 12:34
Пропонуємо до обговорення:
Завдяки інсценуванню вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка українським правоохоронцям вдалося зібрати дані про інші заплановані теракти.
Дивися повний текст У ГПУ пояснили користь від "вбивства" Аркадія Бабченка
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Додано: Чет 31 тра, 2018 12:34
Кто заказчик? крупная рыба?
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Додано: Чет 31 тра, 2018 13:11
"Операція" виглядає як цирковий піар.
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Додано: Чет 31 тра, 2018 14:26
воистину воскрес!
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Додано: Чет 31 тра, 2018 14:57
sequence написав:
воистину воскрес
На долго ли?
Похоже, что власть сама придумывает себе задачи/перемоги и.. побеждает в них)
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Додано: Чет 31 тра, 2018 21:52
"во время второго транша оплаты за выполненное убийство"
Так ему же сразу 30 штук заплатили. СБУ сами опубликовали.
Какой второй транш? 100% предоплата.
Всего было 40 штук. 10 заказчику и 30 исполнителю. Или СБУ опять немного приврали?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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cannabis_ua
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Додано: Чет 31 тра, 2018 22:02
cannabis_ua написав:
"во время второго транша оплаты за выполненное убийство"
Так ему же сразу 30 штук заплатили. СБУ сами опубликовали.
Какой второй транш? 100% предоплата.
Всего было 40 штук. 10 заказчику и 30 исполнителю. Или СБУ опять немного приврали?
У СБУ там похоже массовая шизофрения - умер, не умер, убийца, не убийца, заказчик , не закзчик...
Алексей Цымбалюк действительно является "киллером" Аркадия Бабченко. Об этом, опровергая собственные слова, в четверг, 31 мая, заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
Соответствующее сообщение она разместила на своей странице в Facebook.
"Сегодня ошибочно ввела в заблуждение общественность о роли Цимбалюка в спецоперации СБУ. Извиняюсь, он действительно является фигурантом дела. В запарке неверно трактовала ответ коллеги о том, что пока не стоит озвучивать фамилию в интересах следствия", - написала она.
Ранее, она заявляла, что участник АТО Алексей Цымбалюк не является "убийцей" журналиста Аркадия Бабченко.
"Это какой-то больной человек. Не распространяйте дешевых фейков. На заборе люди могут что угодно написать", - сказала Гитлянская.
Напомним, участник АТО Алексей Цымбалюк заявил, что он является "киллером"журналиста и не видит смысла "шифроваться".
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Shram
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Додано: Чет 31 тра, 2018 22:29
Shram написав:
У СБУ там похоже массовая шизофрения - умер, не умер, убийца, не убийца, заказчик , не закзчик...
30 тысяч за убийство, 30 человек, 30 бутылок водки...
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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cannabis_ua
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