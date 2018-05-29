RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У ГПУ пояснили користь від
"вбивства" Аркадія Бабченка

У ГПУ пояснили користь від "вбивства" Аркадія Бабченка
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 09:00

Да с этой "операции", кто только не ржал! Нормальные спецслужбы работают тихо и без шума. Напоминает ситуацию, когда колхозники берут ВАЗ 2106, устанавливают спойлера и вместо глушака ставят прямоток. Потом едут в город и стараются на центральных улицах газовать, привлекая к себе внимание. Так и здесь - решили привлечь внимаение, показать свою крутость, а вышло как обычно - все просто посмеялись :)
romio_33
 
Повідомлень: 239
З нами з: 29.08.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 09:29

Re: У ГПУ пояснили користь від

Что характерно ни один порохобот не отписался, хотя их шеф лихо начал предвыборную кампанию, наверно до сих пор не могут отойти от его фразы что эта "спецоперация" стала днем рождения новой 45-ти миллионной украинской нации :)
По факту обосрались на весь мир по полной,теперь уже Юга вынужден рассказывать что расследование займет минимум полгода, а может и больше, чтобы все утихло и никто больше об этом позорище не вспомнил...

Засекаю время сколько данное сообщение провисит на этом "демократичном" форуме.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1219
З нами з: 21.03.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 345 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Cris і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В "Укрзалізниці" пояснили, що заважає зростанню...
R2 » Чет 31 тра, 2018 19:41
2 70
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 чер, 2018 07:58
Кузя
У WebMoney пояснили, що буде із грошима українців, що...
R2 » Вів 29 тра, 2018 17:56
8 421
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 тра, 2018 17:14
RomanTik
У Мінфіні пояснили, коли в Україні можуть скасувати...
R2 » П'ят 25 тра, 2018 16:57
2 113
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 тра, 2018 18:17
lora77_ck

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.