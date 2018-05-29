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У ГПУ пояснили користь від
"вбивства" Аркадія Бабченка

У ГПУ пояснили користь від "вбивства" Аркадія Бабченка
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  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 09:00

Да с этой "операции", кто только не ржал! Нормальные спецслужбы работают тихо и без шума. Напоминает ситуацию, когда колхозники берут ВАЗ 2106, устанавливают спойлера и вместо глушака ставят прямоток. Потом едут в город и стараются на центральных улицах газовать, привлекая к себе внимание. Так и здесь - решили привлечь внимаение, показать свою крутость, а вышло как обычно - все просто посмеялись :)
romio_33
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 09:29

Re: У ГПУ пояснили користь від

Что характерно ни один порохобот не отписался, хотя их шеф лихо начал предвыборную кампанию, наверно до сих пор не могут отойти от его фразы что эта "спецоперация" стала днем рождения новой 45-ти миллионной украинской нации :)
По факту обосрались на весь мир по полной,теперь уже Юга вынужден рассказывать что расследование займет минимум полгода, а может и больше, чтобы все утихло и никто больше об этом позорище не вспомнил...

Засекаю время сколько данное сообщение провисит на этом "демократичном" форуме.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:36

Re: У ГПУ пояснили користь від

  antikkristall написав:Что характерно ни один порохобот не отписался,


Похоже, уже даже из величайшей любви выглядеть идиотами надоело.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:38

Re: не корысти ради

Раньше спецслужбы работали тихо. без огласки в СМИ.
Тем более операция заняла меньше суток. Никто бы и не заметил, кроме заказчика и самого наеБабченко, блестяще проведенную операцию по предотвращению заказного убийства и поимке киллера и заказчика. Обычная рутинная работа спецслужб.
За вознаграждение в 30-40 тыс. у.е. можно обсудить работу со многими просто на улице.
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:47

Re: осадок

  mister-svet написав:даже из величайшей любви выглядеть идиотами надоело.

Судя по постам в сетях, многи искренне поверили вместе с заказчиком в то, что наеБабченко убит. Были комменты про "розовую лысину", но то таке.
Радость от известия об исцелении смешалась с обманом, в который втянули всех.
В чем прикол никто не понял. и мало кто знает
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 11:57

Пока кричат про бабченко и сбу, завод шмайсер тихонько отойдет в "слепой траст"
cisukr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 14:03

все? поржали с СБУ? А теперь поржем с лохов с лубянки http://sledcom.ru/news/item/1231087/
jurmak
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  #<12
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