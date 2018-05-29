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У ГПУ пояснили користь від "вбивства" Аркадія Бабченка
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:08
cisukr написав:
Пока кричат про бабченко и сбу, завод шмайсер тихонько отойдет в "слепой траст"
Жестокий, но весьма перспективный способ отжима бизнеса с безграничными, в условиях войны, возможностями. Но Бориска сам виноват - не рой другому яму, хотел подставить "киллера", а подставили его самого. Многоходовочка.
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