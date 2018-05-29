У ГПУ пояснили користь від

Меня умиляет трогательная забота кремлеботов о Западе и Украине.
Ну так им обидно, так им обидно... Вот только непонятно за что обида: что Бабченко не убили или что СБУ их переиграло?
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Додано: Пон 04 чер, 2018 16:58
Меня умиляет трогательная забота кремлеботов о Западе и Украине.
Ну так им обидно, так им обидно... Вот только непонятно за что обида: что Бабченко не убили или что СБУ их переиграло?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Пон 04 чер, 2018 17:20
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