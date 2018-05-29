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У ГПУ пояснили користь від
"вбивства" Аркадія Бабченка

У ГПУ пояснили користь від "вбивства" Аркадія Бабченка
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 16:58

Меня умиляет трогательная забота кремлеботов о Западе и Украине.

Ну так им обидно, так им обидно... Вот только непонятно за что обида: что Бабченко не убили или что СБУ их переиграло? :D
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 17:20

  Sommer написав: или что СБУ их переиграло? :D


Кого переиграло?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 19:56

  Shram написав:
  Sommer написав: или что СБУ их переиграло? :D


Кого переиграло?


Любителей кремля.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 20:20

  Sommer написав:
  Shram написав:
  Sommer написав: или что СБУ их переиграло? :D


Кого переиграло?


Любителей кремля.


Из тех кто названы:
Исполнитель - украинец, участник АТО, изначально в АТО ушел добровольцем,активист Правого Сектора.
Организатор - украинец, бизнесмен, директор украино-немецкого СП, волонтер, помощник депутатов в двух созывах.
Заказчик - не установлен.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
Повідомлень: 2124
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  #<123
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