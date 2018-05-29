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Укртелеком вирішив закрити
одну зі своїх послуг

Укртелеком вирішив закрити одну зі своїх послуг
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 12:48

Укртелеком вирішив закрити одну зі своїх послуг

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в оголошенні компанії у виданні Урядовий кур'єр.

Дивися повний текст Укртелеком вирішив закрити одну зі своїх послуг.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 12:48

блин, а я думал радиоточку :-)
dotster
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 12:55

21 століття. В Укртелекомі тільки дійшли висновку, що "послуги зв’язку за фіксованим телефоном за допомогою ручної комутації" втратили актуальність. Facepalm
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 13:37

Ну, теперь это уже история :mrgreen:
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EKO
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 12:15

Строго говоря, на нашем рынке спокойно, без особых потрясений, мог бы умереть весь "Укртелеком", и никто ничего бы не заметил. За исключением того, что на рынке коммерческой недвижимости немного выросло бы предложение. Да, и безработица бы немного выросла, правда, предложение было бы не самого высокого качества)))) - более-менее вменяемые оттуда давно ушли
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 12:23

  max_us_ua написав:Строго говоря, на нашем рынке спокойно, без особых потрясений, мог бы умереть весь "Укртелеком", и никто ничего бы не заметил. За исключением того, что на рынке коммерческой недвижимости немного выросло бы предложение. Да, и безработица бы немного выросла, правда, предложение было бы не самого высокого качества)))) - более-менее вменяемые оттуда давно ушли

Это можно сказать не только про УКТ, а и про гораздо более широкие понятия
Грйс-мэн
 
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