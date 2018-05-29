Про це йдеться в оголошенні компанії у виданні Урядовий кур'єр.
Дивися повний текст Укртелеком вирішив закрити одну зі своїх послуг.
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Додано: Чет 31 тра, 2018 12:48
Укртелеком вирішив закрити одну зі своїх послуг
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Укртелеком вирішив закрити одну зі своїх послуг.
Додано: Чет 31 тра, 2018 12:55
21 століття. В Укртелекомі тільки дійшли висновку, що "послуги зв’язку за фіксованим телефоном за допомогою ручної комутації" втратили актуальність. Facepalm
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Додано: Суб 02 чер, 2018 12:15
Строго говоря, на нашем рынке спокойно, без особых потрясений, мог бы умереть весь "Укртелеком", и никто ничего бы не заметил. За исключением того, что на рынке коммерческой недвижимости немного выросло бы предложение. Да, и безработица бы немного выросла, правда, предложение было бы не самого высокого качества)))) - более-менее вменяемые оттуда давно ушли
Додано: Суб 02 чер, 2018 12:23
Это можно сказать не только про УКТ, а и про гораздо более широкие понятия
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