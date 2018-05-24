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Американська компанія російського
екс-нардепа збирається...

Американська компанія російського екс-нардепа збирається...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 13:43

Американська компанія російського екс-нардепа збирається...

Пропонуємо до обговорення:
Ілля Пономарьов вважає, що сучасна Україна - одна з найбільш економічно недооцінених країн світу.

Дивися повний текст Американська компанія російського екс-нардепа збирається інвестувати в Україну.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 13:43

Ну все теперь зажывем
vitali_kalinin
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