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Американська компанія російського екс-нардепа збирається...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 31 тра, 2018 13:43
Пропонуємо до обговорення:
Ілля Пономарьов вважає, що сучасна Україна - одна з найбільш економічно недооцінених країн світу.
Дивися повний текст Американська компанія російського екс-нардепа збирається інвестувати в Україну
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Додано: Чет 31 тра, 2018 13:43
Ну все теперь зажывем
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