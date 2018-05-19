Також авіакомпанія поінформувала про майбутнє поширення даного збору на далекомагістральні маршрути в рамках уніфікації процедури реєстрації на рейс.
Дивися повний текст МАУ анонсувала підвищення плати за друк посадкового талона.
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Додано: Чет 31 тра, 2018 13:48
МАУ анонсувала підвищення плати за друк посадкового талона
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МАУ анонсувала підвищення плати за друк посадкового талона.
Додано: Чет 31 тра, 2018 13:48
Рекомендую этим жлобам сделать в туалетах своих самолетов воду и бумагу платными, 1 метр - 1 евро. Уж если экономить, так конкретно.
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