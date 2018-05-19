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МАУ анонсувала підвищення плати
за друк посадкового талона

МАУ анонсувала підвищення плати за друк посадкового талона
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 13:48

МАУ анонсувала підвищення плати за друк посадкового талона

Пропонуємо до обговорення:
Також авіакомпанія поінформувала про майбутнє поширення даного збору на далекомагістральні маршрути в рамках уніфікації процедури реєстрації на рейс.

Дивися повний текст МАУ анонсувала підвищення плати за друк посадкового талона.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 13:48

Рекомендую этим жлобам сделать в туалетах своих самолетов воду и бумагу платными, 1 метр - 1 евро. Уж если экономить, так конкретно.
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 15:29

  EKO написав:Рекомендую этим жлобам сделать в туалетах своих самолетов воду и бумагу платными, 1 метр - 1 евро. Уж если экономить, так конкретно.

а почему вы забыли о платном входе в туалет на борту самолёта? :)

какая страна, такие и национальные перевозчики...
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Тракторист
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