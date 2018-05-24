У тому числі дефіцит зовнішньої торгівлі товарами зріс у 1,3 разу.
Дивися повний текст Дефіцит зовнішньої торгівлі України з початку року зріс на 24%.
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Додано: Чет 31 тра, 2018 13:56
Дефіцит зовнішньої торгівлі України з початку року зріс...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Дефіцит зовнішньої торгівлі України з початку року зріс на 24%.
Додано: Чет 31 тра, 2018 14:26
Рекордный экспорт капусты посчитали?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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