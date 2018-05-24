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Дефіцит зовнішньої торгівлі
України з початку року зріс...

Дефіцит зовнішньої торгівлі України з початку року зріс...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 13:56

Дефіцит зовнішньої торгівлі України з початку року зріс...

Пропонуємо до обговорення:
У тому числі дефіцит зовнішньої торгівлі товарами зріс у 1,3 разу.

Дивися повний текст Дефіцит зовнішньої торгівлі України з початку року зріс на 24%.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 13:56

Т.е. товарищи файслес и Пегас - Ваша мега ДС таки ниачом....
trix_kr
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 14:26

Рекордный экспорт капусты посчитали?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 15:04

Так а какая ДС в капусте то? Вот мерседес или айфон - да, там неплохая ДС. А о чем можно говорить при экспорте сырья? Нам же потом и завезут мороженные\консервированные салаты с этой же капусты, сделанной нашими же заробитчанами на заводах Поляндии :)
trix_kr
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 15:18

Re: Дефіцит зовнішньої торгівлі України з початку року зріс.

  trix_kr написав:Нам же потом и завезут мороженные\консервированные салаты с этой же капусты, сделанной нашими же заробитчанами на заводах Поляндии :)

Причем здесь Польша?
Основным рынком сбыта выступила Беларусь: на ее долю пришлось 98% всех отгрузок.

https://news.finance.ua/ru/news/-/42722 ... a-za-7-let
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 15:22

Re: Дефіцит зовнішньої торгівлі України з початку року зріс.

Да не при чем собсно. Но основной позыв месаджа, думаю, все же уловили.
Ведь не для кого не секрет, что часть продукции АТБ импортирует с ЕС :) А это, как любят говорить в Куеве - нищебродский сегмент :)
trix_kr
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