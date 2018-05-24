У тому числі дефіцит зовнішньої торгівлі товарами зріс у 1,3 разу.
Дивися повний текст Дефіцит зовнішньої торгівлі України з початку року зріс на 24%.
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Додано: Чет 31 тра, 2018 13:56
Дефіцит зовнішньої торгівлі України з початку року зріс...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Дефіцит зовнішньої торгівлі України з початку року зріс на 24%.
Додано: Чет 31 тра, 2018 14:26
Рекордный экспорт капусты посчитали?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Чет 31 тра, 2018 15:04
Так а какая ДС в капусте то? Вот мерседес или айфон - да, там неплохая ДС. А о чем можно говорить при экспорте сырья? Нам же потом и завезут мороженные\консервированные салаты с этой же капусты, сделанной нашими же заробитчанами на заводах Поляндии :)
Додано: Чет 31 тра, 2018 15:18
Re: Дефіцит зовнішньої торгівлі України з початку року зріс.
Причем здесь Польша?
https://news.finance.ua/ru/news/-/42722 ... a-za-7-let
Додано: Чет 31 тра, 2018 15:22
Re: Дефіцит зовнішньої торгівлі України з початку року зріс.
Да не при чем собсно. Но основной позыв месаджа, думаю, все же уловили.
Ведь не для кого не секрет, что часть продукции АТБ импортирует с ЕС А это, как любят говорить в Куеве - нищебродский сегмент
Додано: Чет 31 тра, 2018 18:14
Дефицит внешнеторгового баланса за прошлый месяц сократился на 35,5% – до $385 млн. На годовом горизонте дефицит сократился на 1,79%.
Профицит баланса торговли услугами в апреле по сравнению с мартом сократился на 65% – до $40 млн, в то же время по сравнению с апрелем прошлого года профицит вырос в 3,44 раза.
https://news.finance.ua/ru/news/-/42728 ... om-290-mln
Какие колоссальные перемены в стране происходят за 1 час!
Додано: Чет 31 тра, 2018 19:02
А в чем перемены?
Месяц к прошлому месяцу дефицит сократился, но остался довольно существенным.
4 месяца этого года к 4 месяцам прошлого года дефицит вырос - и стал 1,74 млрд минусом. Что очень много в украинской экономике(за весь 2015 год меньше было).
Продолжая тренд за год получим минус 5,5 млрд баксов по товарам.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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