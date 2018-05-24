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Дефіцит зовнішньої торгівлі
України з початку року зріс...

Дефіцит зовнішньої торгівлі України з початку року зріс...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 13:56

Дефіцит зовнішньої торгівлі України з початку року зріс...

Пропонуємо до обговорення:
У тому числі дефіцит зовнішньої торгівлі товарами зріс у 1,3 разу.

Дивися повний текст Дефіцит зовнішньої торгівлі України з початку року зріс на 24%.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 13:56

Т.е. товарищи файслес и Пегас - Ваша мега ДС таки ниачом....
trix_kr
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 14:26

Рекордный экспорт капусты посчитали?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 15:04

Так а какая ДС в капусте то? Вот мерседес или айфон - да, там неплохая ДС. А о чем можно говорить при экспорте сырья? Нам же потом и завезут мороженные\консервированные салаты с этой же капусты, сделанной нашими же заробитчанами на заводах Поляндии :)
trix_kr
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 15:18

Re: Дефіцит зовнішньої торгівлі України з початку року зріс.

  trix_kr написав:Нам же потом и завезут мороженные\консервированные салаты с этой же капусты, сделанной нашими же заробитчанами на заводах Поляндии :)

Причем здесь Польша?
Основным рынком сбыта выступила Беларусь: на ее долю пришлось 98% всех отгрузок.

https://news.finance.ua/ru/news/-/42722 ... a-za-7-let
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 15:22

Re: Дефіцит зовнішньої торгівлі України з початку року зріс.

Да не при чем собсно. Но основной позыв месаджа, думаю, все же уловили.
Ведь не для кого не секрет, что часть продукции АТБ импортирует с ЕС :) А это, как любят говорить в Куеве - нищебродский сегмент :)
trix_kr
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 18:14

Дефицит внешнеторгового баланса за прошлый месяц сократился на 35,5% – до $385 млн. На годовом горизонте дефицит сократился на 1,79%.

Профицит баланса торговли услугами в апреле по сравнению с мартом сократился на 65% – до $40 млн, в то же время по сравнению с апрелем прошлого года профицит вырос в 3,44 раза.
https://news.finance.ua/ru/news/-/42728 ... om-290-mln

Какие колоссальные перемены в стране происходят за 1 час!
myshapiton
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 19:02

  myshapiton написав:Дефицит внешнеторгового баланса за прошлый месяц сократился на 35,5% – до $385 млн. На годовом горизонте дефицит сократился на 1,79%.



Какие колоссальные перемены в стране происходят за 1 час!


А в чем перемены?
Месяц к прошлому месяцу дефицит сократился, но остался довольно существенным.
4 месяца этого года к 4 месяцам прошлого года дефицит вырос - и стал 1,74 млрд минусом. Что очень много в украинской экономике(за весь 2015 год меньше было).
Продолжая тренд за год получим минус 5,5 млрд баксов по товарам.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 13:47

  Shram написав:
  myshapiton написав:Дефицит внешнеторгового баланса за прошлый месяц сократился на 35,5% – до $385 млн. На годовом горизонте дефицит сократился на 1,79%.



Какие колоссальные перемены в стране происходят за 1 час!


А в чем перемены?
Месяц к прошлому месяцу дефицит сократился, но остался довольно существенным.
4 месяца этого года к 4 месяцам прошлого года дефицит вырос - и стал 1,74 млрд минусом. Что очень много в украинской экономике(за весь 2015 год меньше было).
Продолжая тренд за год получим минус 5,5 млрд баксов по товарам.


  lsd08111982 написав:Не все так плохо как было ))Украина наторговала с заграницей минус 16 миллиардов долларов 15 Февраля 2013, 08:48 Просмотров: 860 https://www.segodnya.ua/economics/enews ... arov-.html


Если еще учесть что надо будет газ закупать по цене более 300 баксов...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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