Кількість авто з іноземними номерами, які були ввезені в Україну в режимі "транзит", склала 469 218 автомобілів.
Дивися повний текст В Україні незаконно перебувають 317 тис. авто на іноземних номерах - ДФС.
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Додано: Чет 31 тра, 2018 14:29
В Україні незаконно перебувають 317 тис. авто на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні незаконно перебувають 317 тис. авто на іноземних номерах - ДФС.
Додано: Чет 31 тра, 2018 14:29
Цікаво чому влада досі не знайшла інструментів впливу на цих автовласників?
Додано: Чет 31 тра, 2018 14:51
Статистика, конечно, супер. А когда всех этих хитросделанных начнут наказывать за их преступления (неуплату пошлины)? Бюджет Украины сразу станет бездефицитным
Додано: Чет 31 тра, 2018 14:57
Додано: Чет 31 тра, 2018 14:58
..бюджет МОЖЕТ стать бездефицтным, когда перестанут ВОРОВАТЬ оттуда всякими "хитромудрыми" СХЕМАМИ ("евробляхи" - лишь малая капля таких схем!!)..а "б***" наказать надо (за неуплату налогов, за "НЕдекларирование иностр.доходов" - они ж вроде как "сотрудники ин.компании", суд по докам на машину...??!) лищь с позиции показать "кто в доме хозяин" - государство ДОЛЖНО стать таковым в плане ВЛАСТИ.. но!.. вместе с тем - размеры полной растаможки надо привести в соответствие с ДОХОДАМИ среднего гражданина, вместе с тем отсекая возможность ввоза откровенного хлама..
Додано: Чет 31 тра, 2018 15:32
Угу дети этих людей ходят честно в бесплатную школу, государство честно содержит армию, воюет с окупантами и т.д., а хитросделаный "честно" ездит на евробляхе и при удобном случае он вопит, что государство ему ничего не делает, поэтому он ничего не должен, при этом еще возмущается размером пенсии т.к. он оказывается инвалид и льготник, а на всех кто купил легально с уплатой всех налогов, им плевать.
При этом зачастую у этих жлобов нет денег на поддержание технического состояния своих евроблях, а зная, что их не могуг идентифицировать ведут себя на дорогах крайне хамски.
Ну и правильно говорить не "за те що заробили", а на "те що вкрали". Особенно если речь идет о заробитчанах, они зачастую не платят налоги государству, что равно воровству.
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