В Україні незаконно перебувають 317 тис. авто на...

Додано: Чет 31 тра, 2018 15:32

olexas написав: люди купують чесно за те що заробили і можуть собі дозволити люди купують чесно за те що заробили і можуть собі дозволити

Угу дети этих людей ходят честно в бесплатную школу, государство честно содержит армию, воюет с окупантами и т.д., а хитросделаный "честно" ездит на евробляхе и при удобном случае он вопит, что государство ему ничего не делает, поэтому он ничего не должен, при этом еще возмущается размером пенсии т.к. он оказывается инвалид и льготник, а на всех кто купил легально с уплатой всех налогов, им плевать.При этом зачастую у этих жлобов нет денег на поддержание технического состояния своих евроблях, а зная, что их не могуг идентифицировать ведут себя на дорогах крайне хамски.Ну и правильно говорить не "за те що заробили", а на "те що вкрали". Особенно если речь идет о заробитчанах, они зачастую не платят налоги государству, что равно воровству.