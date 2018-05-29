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В Україні незаконно перебувають
317 тис. авто на...

В Україні незаконно перебувають 317 тис. авто на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 14:29

В Україні незаконно перебувають 317 тис. авто на...

Пропонуємо до обговорення:
Кількість авто з іноземними номерами, які були ввезені в Україну в режимі "транзит", склала 469 218 автомобілів.

Дивися повний текст В Україні незаконно перебувають 317 тис. авто на іноземних номерах - ДФС.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 14:29

Цікаво чому влада досі не знайшла інструментів впливу на цих автовласників?
mozgovoy_s_a
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 14:51

Статистика, конечно, супер. А когда всех этих хитросделанных начнут наказывать за их преступления (неуплату пошлины)? Бюджет Украины сразу станет бездефицитным
andretar
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 14:57

  andretar написав:Статистика, конечно, супер. А когда всех этих хитросделанных начнут наказывать за их преступления (неуплату пошлины)? Бюджет Украины сразу станет бездефицитным

А в чому злочин??? люди купують чесно за те що заробили і можуть собі дозволити
olexas
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 14:58

  andretar написав:Статистика, конечно, супер. А когда всех этих хитросделанных начнут наказывать за их преступления (неуплату пошлины)? Бюджет Украины сразу станет бездефицитным

..бюджет МОЖЕТ стать бездефицтным, когда перестанут ВОРОВАТЬ оттуда всякими "хитромудрыми" СХЕМАМИ ("евробляхи" - лишь малая капля таких схем!!)..а "б***" наказать надо (за неуплату налогов, за "НЕдекларирование иностр.доходов" - они ж вроде как "сотрудники ин.компании", суд по докам на машину...??!) лищь с позиции показать "кто в доме хозяин" - государство ДОЛЖНО стать таковым в плане ВЛАСТИ.. но!.. вместе с тем - размеры полной растаможки надо привести в соответствие с ДОХОДАМИ среднего гражданина, вместе с тем отсекая возможность ввоза откровенного хлама..
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 15:32

  olexas написав:люди купують чесно за те що заробили і можуть собі дозволити


Угу дети этих людей ходят честно в бесплатную школу, государство честно содержит армию, воюет с окупантами и т.д., а хитросделаный "честно" ездит на евробляхе и при удобном случае он вопит, что государство ему ничего не делает, поэтому он ничего не должен, при этом еще возмущается размером пенсии т.к. он оказывается инвалид и льготник, а на всех кто купил легально с уплатой всех налогов, им плевать.
При этом зачастую у этих жлобов нет денег на поддержание технического состояния своих евроблях, а зная, что их не могуг идентифицировать ведут себя на дорогах крайне хамски.
Ну и правильно говорить не "за те що заробили", а на "те що вкрали". Особенно если речь идет о заробитчанах, они зачастую не платят налоги государству, что равно воровству.
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 16:39

mozgovoy_s_a
Бо не потрібні владі перед виборами автоєвромайдани на Хрещатику, до яких зразу підключать популісти з косами, вилами і інші "захисники нужденного люду"
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 21:30

Нас обложили непомірними податками сам їжджу на укр номерах але 100% підтримую людей які ввезли з європи авто. бо у нас по дорогах жигулі і крузери жигулі і мерседеси ... середнього чогось нема.... ланос 3500$(2006року) в Польщы 500$
vitaliygoodlife
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 07:24

Re: В Україні незаконно перебувають 317 тис. авто на...

Ввести техосмотр, проверяющим яйца зажать в тиски. И проблема должна решиться.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 07:48

  vitaliygoodlife написав:Нас обложили непомірними податками сам їжджу на укр номерах але 100% підтримую людей які ввезли з європи авто. бо у нас по дорогах жигулі і крузери жигулі і мерседеси ... середнього чогось нема.... ланос 3500$(2006року) в Польщы 500$

Абсолютно підтримую, а ще на додачу зайдіть на чеський сайт дачія чезет і подивіться ціну на дастер, або на логан, крони з гривнею майже однакові по курсу, дак логан десь 170000 у нас 320000, дастер 260-270 тис. у нас від 450, і які тут податки, до речі порівнював ціни на бюджетний пежо 301 то що в Україні що у Європі майже однакові, нерозумію тільки чому відсутній сірий імпорт на бюджетні дастери з логанами
olexas
 
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