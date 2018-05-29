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В Україні змінилися умови
оплати комунальних послуг

В Україні змінилися умови оплати комунальних послуг
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 15:08

В Україні змінилися умови оплати комунальних послуг

Пропонуємо до обговорення:
Через правок в законі штрафувати за відсутність лічильників поки не будуть.

Дивися повний текст В Україні змінилися умови оплати комунальних послуг.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 15:08

а что с условиями предоставления этих услуг?
r_skrypnik
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 15:25

извращённаи украинская логика "штрафовать за отсутствие счетчиков тепла и воды"... счётчик - это обязаность поставщика во всех нормальных странах...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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