Через правок в законі штрафувати за відсутність лічильників поки не будуть.
Дивися повний текст В Україні змінилися умови оплати комунальних послуг.
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Додано: Чет 31 тра, 2018 15:08
В Україні змінилися умови оплати комунальних послуг
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні змінилися умови оплати комунальних послуг.
Додано: Чет 31 тра, 2018 15:25
извращённаи украинская логика "штрафовать за отсутствие счетчиков тепла и воды"... счётчик - это обязаность поставщика во всех нормальных странах...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Чет 31 тра, 2018 17:02
Как показала практика, установка счётчиков ведёт лишь к кратковременному уменьшению платежей за услуги ЖКХ. Потом поставщики услуг "спохватываются" и повышают стоимость киловатта, калории и кубометра. В результате потребитель платит, как минимум, не меньше прежнего, да ещё и понёс бесполезные затраты на покупку приборов учёта.
Экономия возникает только если сидеть немытым в тёмной, холодной комнате.
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