В Україні змінилися умови оплати комунальних послуг

Додано: Чет 31 тра, 2018 21:36

Diman написав: ruvex написав: Тем более, что установка домового счетчика на тепло ничего по факту не дает, если не перекрывать тепло на дом. Тем более, что установка домового счетчика на тепло ничего по факту не дает, если не перекрывать тепло на дом. как показывает практика(с), в доме со счетчиком, как только в котельной начинают "жарить" больше чем надо, в диспечерскую поступает куча звонков обеспокоеных жителей как показывает практика(с), в доме со счетчиком, как только в котельной начинают "жарить" больше чем надо, в диспечерскую поступает куча звонков обеспокоеных жителей

Как показывает практика, топят до полного сжигания квоты на месяц. Это в полной мере подтверждается уже второй год, в том числе и неофициально, местными работниками теплокоммунэнерго. В текущем году при температуре +20-+23 в апреле топили полторы недели, как зимой. На звонки - ответ, нет распоряжения о прекращении отопительного сезона. Это что касается домовых счетчиков на тепло.Так как со счетчиками на воду еще приводить нечего, то для примера, что касается домовых на газ. Приписывают задним числом, на человека от 20 до 30 кубов в мес. За один месяц группе жильцов через суд удалось добиться перерасчета и списания половины из 50 кубов за месяц. В дальнейшем, в связи с абсурдностью ситуации и огромной затрат во времени, все желающие ставят за свои средства квартирные счетчики.Коррупция в нашей стране это тотальная заразная пошесть. И домовые средства учета ничего в этом плане кардинально не решают.Это Вам не Финляндия какая нибудь.